Germania, Merkel: “non ci sarà alcun obbligo vaccinale”

“Se non ci sarà un numero sufficiente di persone che si vaccinerà, dovremo indossare mascherine ancora molto a lungo”. La cancelliera tedesca Angela Merkel risponde così in parlamento alle domande dei deputati. “Tuttavia -aggiunge- non ci sarà alcun obbligo vaccinale“. L’obiettivo cui aspira la Germania è quello di raggiungere un’immunità di gregge, che richiede il 65/70% di immunizzazioni”.

Merkel si riunirà domani in videoconferenza con i vertici della Biontech, l’azienda che con la Pfizer ha prodotto il primo vaccino. All’incontro prenderanno parte anche il ministro della Salute Jens Spahn e il ministro della Ricerca Anja Karliczek.

Intanto il nuovo lockdown in vigore da oggi in Germania, con negozi chiusi (tranne quelli essenziali) e il ritorno all’insegnamento a distanza per gli studenti, è approvato dal 73 per cento dei tedeschi. E’ quanto rileva un sondaggio effettuato da YouGov per conto dell’agenzia dpa. Solamente il 20 per cento degli intervistati si è detto contrario, con un 7 per cento che non si è pronunciato.

Perfino tra gli elettori di Alternative fur Deutschland, il partito di destra che ha aspramente criticato le azioni messe in campo dal governo di Angela Merkel per fronteggiare la pandemia, c’è una maggioranza favorevole alle nuove misure restrittive. Per il 51 per cento, la misura è ritenuta necessaria, contrari invece il 43 per cento dei sostenitori di AfD. (adnkronos)

