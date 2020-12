Poste Italiane down: problemi con app Postepay e BancoPosta

Ennesimo problema con i servizi digitali di Poste Italiane. Dopo il caos dovuto alle richieste per il bonus partite IVA, per buona parte della mattina di oggi 15 dicembre 2020 il sito delle Poste è risultato inaccessibile. Il portale sembra ora tornato a funzionare correttamente ma restano problemi con l’app Postepay e BancoPosta. Le prime segnalazioni sono comparse su Downdetector intorno alle 8:00 con diversi utenti che lamentavano di non riuscire ad accedere al conto corrente postale e alla propria Postepay.

Intorno alle 12:00 Poste Italiane ha risposto ad alcuni commenti sulla sua pagina Facebook, anche se in modo piuttosto generico: “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione“.

Postepay, errore cg01: ecco qual è il problema con l’app

In mattinata molti hanno avuto problemi ad accedere al proprio account con le solite credenziali dal sito desktop di Poste Italiane, dall’app Postepay e BancoPosta. Alcuni visualizzavano un “error 500” mentre altri “error 502”, sintomo di difficoltà tecniche lato server. Per quanto riguarda l’app PosteID per utilizzare lo SPID a comparire è l’errore gc01, che indica le difficoltà del sistema di riconoscere le credenziali utilizzate per il login. Risulta inoltre impossibile effettuare qualsiasi pagamento via app, verificare se un bonifico è andato a buon fine e verificare le ricariche della carta Postepay in entrata e in uscita. (affaritaliani.it)

