Covid: Oms valuta certificato di vaccinazione per i viaggi

Covid: Oms pensa a certificato di vaccinazione per i viaggi.

L’Organizzazione mondiale della Sanità sta valutando la possibilità che, per i mesi futuri, una volta avviate le campagne di immunizzazione della popolazione, per riprendere a viaggiare si possa utilizzare un certificato di vaccinazione elettronico.

“Stiamo valutando molto da vicino l’utilizzo della tecnologia in questa risposta al Covid-19 e una di queste e’ come si possa lavorare con gli Stati membri a un certificato di e-vaccination“, ha spiegato un esperto dell’organizzazione Onu, in un evento on-line da Copenaghen. Finora l’Oms Onu aveva escluso la possibilità di raccomandare ai Paesi il cosiddetto ‘passaporto di immunità” per quanti siano stati contagiati e poi guariti. tg24.sky.it/cronaca

