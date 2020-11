Trump: “Trovati abbastanza voti illegali da ribaltare esito delle urne”

Joe Biden svelerà la prima scelta per la sua amministrazione martedì. Lo ha annunciato Ron Klain, nominato dal presidente eletto capo dello staff. Non è chiaro se Biden svelerà il nome del suo prossimo segretario al Tesoro o se si tratterà del segretario di Stato. L’ex vicepresidente ha dichiarato nei giorni scorsi di aver scelto chi guiderà il Tesoro. Nella short-list ci sarebbero l’ex presidente della Fed Janet Yellen, la governatrice della banca centrale Lael Brainard e Roger Ferguson, l’ex della Fed ed ex numero uno di Tiaa-Creef. Secondo indiscrezioni, le chance di Brainard sarebbero in calo, mentre il nome più papabile in grado di soddisfare anche l’ala più di sinistra del partito sarebbe quello di Yellen. (ANSA).

Trump: “Trovati abbastanza voti illegali da ribaltare l’esito delle urne”. “Perché Joe Biden sta formando rapidamente” la sua amministrazione “quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere” il risultato “in almeno quattro Stati, e quindi a vincere le elezioni?”. Lo twitta il presidente americano in carica Donald Trump, augurandosi che i “legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l’integrità delle elezioni”.

