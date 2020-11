La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per il naufragio avvenuto mercoledì in acque libiche in cui hanno perso la vita sei migranti, fra cui un neonato di 6 mesi originario della Guinea.

Le ipotesi di reato, al momento, sono naufragio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dopo la tragedia i naufraghi, tra cui la mamma diciassettenne del piccolo Youssef, sono stati trasportati a Lampedusa. tgcom24.mediaset.it

