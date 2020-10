Di Maio: tentato omicidio Navalny non può restare senza conseguenze

Il “tentato omicidio” di Alexei Navalny è “un accadimento inquietante che ha colpito l’opinione pubblica” italiana ed ha rappresentato una “violazione” delle norme in tema di armi chimiche. “E’ una vicenda che non può restare senza conseguenze”: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante una conferenza stampa congiunta a Mosca con il suo omologo russo Sergei Lavrov. “Auspicio che la Russia possa portare avanti in tempi certi un’inchiesta giudiziaria”, ha aggiunto Di Maio. (askanews)

La Russia, a sua volta, ha informazioni secondo cui Alexey Navalny sta lavorando con la Cia e ha ricevuto istruzioni più di una volta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non è il paziente che lavora con i servizi speciali occidentali, sono i servizi speciali occidentali che lavorano con lui, queste sono le parole precise. Sì, ne siamo stati informati e posso anche essere più preciso: lo staff della Cia sta lavorando con lui oggi. Non è la prima volta che riceve istruzioni diverse”, ha detto.

Il 9 ottobre, l’ex capo della CIA, John O. Brennan, ha infatti scritto su Twitter: “Immaginate che prospettive di pace, prosperità e sicurezza nel mondo se Joe Biden diventasse il presidente degli Stati Uniti e Alexei Navalny il presidente della Russia. Presto saremo a metà strada.” (con l’elezione di Biden)

