Covid, Cottarelli: i ‘negazionisti’ sono poche centinaia

“Mentre si impenna il numero dei contagiati, i negazionisti manifestano a Roma contro dittatura sanitaria, euro, Europa, ecc. Ma sono poche centinaia, mentre è record per Immuni (oltre 8 milioni di download). Non arrendiamoci di fronte a chi nega l’evidenza. Siamo molti di più noi”. Ad affermarlo è il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli in un tweet. (adnkronos)

App Immuni illegittima, ignorate le raccomandazioni del Garante: alert basati su informazioni imprecise, il rischio grosso è che, se tutti utilizzeranno questa app, si arriverà inevitabilmente a un altro lockdown

