Meluzzi: chi tenta di ricostruire la Sovranità monetaria degli Stati muore

“Chi tenta ricostruire la Sovranità monetaria degli Stati muore come se toccasse fili scoperti dell’alta tensione. Kennedy come Moro, Palme, Albino Luciani e tanti altri Craxi compreso ai quali si potrebbe dedicare un manuale di geopolitica dell’ NWO piuttosto che inutili targhe!” Lo scrive il prof. Alessandro Meluzzi su Twitter.

Già altre volte, come nello scorso marzo, Meluzzi ha parlato dell’importanza della sovranità monetaria. Ricordiamo l’appello a Giorgia Meloni in un’intervista concessi ad Asi, in cui il prof faceva il punto tra coronavirus ed emergenza economica. E Meluzzi spiegava: “È indispensabile riprendere la sovranità monetaria e rimettere in circolo grandi volumi di lire”. Insomma: addio euro, stampiamo la nostra moneta. Questa, secondo lui, l’unica possibilità per dare un futuro all’Italia. Tanto che aggiunse: “Altrimenti moriremo tutti”.

Meluzzi, nel corso della video-intervista, si rivolse poi direttamente a Giorgia Meloni, auspicando che la leader di Fratelli d’Italia potesse “fare sua questa indispensabile proposta”.

