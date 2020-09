Sileri: “Tutto il 2021 con il covid, prepariamoci”

“Realisticamente, penso che passerà tutto il 2021. Prepariamoci a convivere con il virus per tutto il 2021: poi, se bisogna aspettare meno, meglio ancora. Non è possibile fare previsioni”. Sono le parole del il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Cartabianca. “In 6 mesi vedremo più luce di quanta ne vediamo oggi, ma dire che ne saremo completamente fuori non me la sento”, afferma.

Nelle imminenti elezioni “tutto sarà controllato, non vedo rischi. E’ un ritorno alla normalità, sulle elezioni non vedo pericoli”. In generale, “ovunque c’è assembramento ci può essere un focolaio. Con un’entrata controllata e con l’attuazione di tutte le misure ai seggi, non credo possa esserci un rischio. Tutti fanno paragoni con gli altri stati, che però non hanno attuato le misure che abbiamo varato noi: lockdown, mascherine, quarantena”.

