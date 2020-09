Grillo: paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie

“E’ paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie… Siamo bloccati su stronzate gigantesche”, è quanto ha detto Beppe Grillo, in collegamento con la conferenza stampa M5s al Senato sulle comunità energetiche e l’autoconsumo. Un momento per fare il punto insieme ai suoi per il leader pentastellato.

M5s, Grillo: dobbiamo ringraziare Casaleggio per Rousseau – “Io sono fuori, forse stando dentro si perde un po’ di libertà e si acquista in competenza, ma un punto di vista fuori ci vuole sempre. I cittadini devono poter andare avanti potendo dire la loro con dei sistemi tecnologici che noi per primi al mondo abbiamo fatto. E non è una difesa di Rousseau, più o meno, è una difesa di una tecnologia che abbiamo fatto noi e dobbiamo ringraziare le persone che l’hanno fatta: Casaleggio padre e Casaleggio figlio”, ha specificato Beppe Grillo sulla questione relativa ai mancati accrediti alla piattaforma da parte degli eletti 5 stelle.

M5s, Grillo ai suoi: “Fate capire a sinistra che ci sono idee – Poi Grillo ha cercato di scuotere i suoi e ha chiesto: “Fate capire a questa sinistra che vuole essere progressista che ci sono le idee, che vanno perseguite. Dobbiamo dare una impostazione di che tipo di Paese vogliamo”. affaritaliani.it

Condividi