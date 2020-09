Conte da Mara Venier a una settimana dal voto: “Discorso alla Nazione”

Aspettando nuove puntate della fiction “Il decreto” – meme ultracliccato dei giorni del lockdown in cui si beffeggiava il premier Giuseppe Conte per i suoi continui interventi tv e decreti di emergenza – il presidente del Consiglio domenica 13 settembre “nel corso della prima puntata di Domenica In rivolgerà un messaggio alla Nazione”. Lo ha annunciato Mara Venier nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova del programma di Rai 1 che partirà domenica prossima.

“In una delle prossime puntate di Domenica In ci sarà Maria De Filippi ospite”, ha annunciato poi la conduttrice. “La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell’amministratore delegato Salini. Non c’è idea di concorrenza che possa scattare”, ha aggiunto il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Ma la notizia-bomba, ovviamente, è quella relativa a Conte. Già, il premier-prezzemolino, dopo un recente periodo di silenzio, “parlerà alla nazione” direttamente dallo studio di Domenica In, il programma più visto della domenica pomeriggio. Il tutto a una settimana dal voto delle regionali (e dal referendum), crocevia fondamentale per il futuro del suo governo. liberoquotidiano.it

