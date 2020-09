Di Maio: “Draghi risorsa per il popolo italiano”

”Tutte le risorse di questo Paese in questo periodo critico dell’Italia, nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, serve che vengano impiegate nei posti dove abbiamo bisogno. E Mario Draghi è una risorsa per l’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una intervista al programma ‘Non stop News’ su Rtl.102.5. ”Questo non vuol dire fare le scarpe al premier Conte che ha tutta la mia fiducia e mercoledì saremo insieme a presentare il patto per l’export per le nostre imprese”, ha aggiunto Di Maio.

”Penso che tutte le risorse della nostra Repubblica in questo momento vadano messe a disposizione del popolo italiano”, ha proseguito il titolare della Farnesina, sottolineando come ”nei prossimi mesi dobbiamo concentrarci su come spendere bene i soldi” del Recovery Fund ”perché questi soldi non ritorneranno più così tanti”.

“Io non sto pensando di tornare a essere capo politico, anzi vorrei vedere questo movimento che si responsabilizza, che individua persone in una leadership che siano in grado di portarlo avanti”, ha detto ancora il ministro degli Esteri.

”E’ arrivato il momento di eleggere una leadership forte perché i movimenti come i partiti hanno bisogno di guide che non devono per forza essere singole, anche plurali, però che diano bene la strada che deve seguire”, ha affermato Di Maio, ricordando che ”quando mi sono dimesso a gennaio del 2020 ho detto che era importante una leadership plurale. Quando c’è uno solo che guida alla fine si deresponsabilizzano tutti”. ADNKRONOS

