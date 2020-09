Conte, piano per incentivare uso di moneta elettronica

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato ieri sera i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia nell’ambito delle interlocuzioni preliminari necessarie per realizzare il Progetto Italia Cashless: obiettivo incentivare l’uso di moneta elettronica. Tutti i partecipanti all’incontro, banche ma anche imprese di erogazione di servizi, “sono pronti per partire e collaborare insieme al Governo per la piena riuscita del progetto”, spiegano fonti di Palazzo Chigi.

A Palazzo Chigi “abbiamo avuto un incontro con tutti gli stakeholders – spiega il presidente del Consiglio – gestori delle carte, dei sistemi di pagamento, esponenti delle banche e abbiamo fatto un confronto operativo molto positivo. Tutti si rendono conto dell’importanza” di un piano che porterà, questo l’obiettivo, a “incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali, rendere il sistema più spedito, più trasparente e tracciabile e in prospettiva significa porre le basi per recuperare l’economia sommersa”. Nonché “a disincentivare i pagamenti in nero – rimarca ancora Conte – quindi si pongono le basi per l’obiettivo fondamentale dell’intero governo, pagare tutti ma pagare meno”. adnk

