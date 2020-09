Mattarella: non sottovalutare intolleranza e razzismo

“Cultura, dialogo e rispetto sono le basi della nostra convivenza. La cronaca non manca di mostrarci i rischi di sottovalutazione dell’intolleranza e del razzismo. Tocca a ciascuno di noi far vivere, nel confronto e nell’incontro, i valori di civiltà e di solidarietà che sono alle fondamenta della Costituzione repubblicana”.

E’ quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Ucei, Noemi Di Segni, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica”Acquistano così ancor maggior significato le molteplici iniziative promosse dall’Unione delle Comunità Ebraiche, per il successo delle quali rivolgo i più fervidi auguri”, conclude il Capo dello Stato. (askanews)

Scrittore dice: “Le foibe sono una balla”.

E Mattarella lo nomina Cavaliere di Gran Croce

