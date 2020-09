Migranti, protesta a Siculiana: tunisini sul tetto

Vogliono andare via, una ventina di tunisini protesta sul tetto di Villa Sikania. Una ventina di tunisini si sono arrampicati sul tetto del centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Stanno protestando, e a gran voce, perché, pare, che vogliano andare via dalla struttura. A presidiare Villa Sikania ci sono, come sempre, l’Esercito e le forze dell’ordine.

La polizia, appena poche ore, è riuscita a recuperare due dei migranti che si erano allontanati ieri. Nelle ultime ore, grazie alle ricerche meticolose e capillari, i due sono stati avvistati e subito, praticamente immediatamente, sono stati bloccati. Nella struttura, intanto, da dove altri non sarebbero riusciti ad allontanarsi – proprio per il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine – si è innescata, e sta andando avanti, la protesta. E sul tetto ci sono appunto una ventina di tunisini che manifestano.

www.agrigentonotizie.it

