M5s, Di Maio: “non abbiamo paura di perdere posti in Parlamento”

“Noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo paura di perdere posti in Parlamento” perché in caso di vittoria del sì al referendum “anche il M5S ne perderà, ma non abbiamo mai avuto paura di fare la cosa giusta piuttosto che quella che ci conveniva”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pozzuoli (Napoli), nel corso di una manifestazione elettorale a sostegno del sì al referendum sul taglio dei parlamentari e della candidatura di Valeria Ciarambino a presidente della Regione Campania.

“Ci hanno detto che siamo dei fessi a non fare la cosa che ci conviene – ha aggiunto Di Maio – e forse è anche vero, ma noi non ci riusciamo. Siamo molto scarsi nell’essere furbi, ma alla fine questo atteggiamento verrà ripagato perché nel futuro di questo Paese ci sarà un Parlamento con meno parlamentari e sono sicuro che lavorerà con più qualità. Oggi ognuno produce il suo emendamento, la sua marchetta, e si producono leggi che non si capisce neanche cosa dicono. Quelle leggi nascono così per la complessità del lavoro del Parlamento”. adnkronos

