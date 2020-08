Criticare le foto di Di Maio è sessimo

Continuano a far discutere le foto del bagno a mare di Luigi Di Maio con la compagna Virginia Saba. Paparazzato da ‘Oggi’ in vacanza con la fidanzata, il ministro degli Esteri è stato criticato sui social per uno scatto in particolare che li vede insieme immersi in acqua in una posa considerata compromettente. A difenderlo scende in campo l’autore della foto, Alex Fiumara, che su twitter scrive: ”Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra”.

“Devo anzi dire -assicura il fotografo di ‘Oggi’- che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua,vergognatevi a fare certe allusioni”. Saba su Fb ha ringraziato pubblicamente il fotografo per la sua precisazione.

