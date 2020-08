Per Matteo Salvini è vietato parlare in piazza a Cava de’ Tirreni. Ordine di un gruppo di facinorosi anti-Lega, scatenati anche contro la Polizia. Gli estremisti lanciano sedie e bottiglie agli agenti e ai cittadini che stanno ascoltando il leader della Lega, arrivato in Campania per un comizio in vista delle regionali di settembre.

Come da tradizione della sinistra, la campagna elettorale degli avversari è macchiata da proteste, insulti e incursioni, ma questa volta gli attivisti campani hanno esagerato. All’ex ministro degli Interni non resta che irriderli su Twitter: “Accoglienza calorosa e straordinaria oggi in piazza a Cava de’ Tirreni. I ‘contestatori’ di sinistra hanno lanciato bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti: questa non è Politica, questi sono quattro criminali”. liberoquotidiano.it

‼️ DELINQUENTI LANCIANO BOTTIGLIE E SEDIE CONTRO LA POLIZIA

A fronte di un mare di gente perbene oggi con la Lega a Cava de' Tirreni, vi presento anche i “contestatori” di sinistra che hanno lanciato bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti. pic.twitter.com/1PuOPgNc8k — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 26, 2020

