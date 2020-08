Ottantasette migranti sono stati rintracciati nella giornata di lunedì in regione. Quarantacinque intercettati nel pomeriggio presso Trieste, all’altezza del bivio ad H. Si tratta di afghani e pakistani. Sono stati portati a Fernetti per l’identificazione, come si vede nella foto. Per metà si sono dichiarati minori.

Sempre nel pomeriggio trentadue sono stati individuati a Pradamano, a questi si aggiungono i dieci individuati al mattino a Udine. rainews.it/tgr/fvg

