“C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Dal Viminale attendiamo risposte – aggiunge il governatore – non altro”.

