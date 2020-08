BRUXELLES – “Il Parlamento europeo condanna gli interventi incostituzionali attuati in Mali” dopo il colpo di Stato e sottolinea l’esigenza di una ripresa del “dialogo” e la ricerca di “una soluzione consensuale della crisi” in atto. Il ripristino del rispetto delle regole dello stato di diritti “deve essere una priorità”. E’ quanto scrive in un tweet il presidente dell’Europarlamento David Sassoli. ansa

