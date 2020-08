Arresto Bannon, Meluzzi: fuoco di sbarramento del Deep State sadopedofilo contro Trump

Il prof. Meluzzi su twitter: “Le accuse a Bannon fanno parte del fuoco di sbarramento Dem Deep State sadopedofilo contro Trump e i popoli sovrani! Ne prepareranno altre da veri luciferiani quali sono! Ma forse non basterà se Maria Vergine e Madre protegge il suo popolo!”

In un video pubblicato solo qualche ora fa, Meluzzi ha spiegato: “Bisogna capire quale terribile gioco strumentale, a livello planetario, è in atto. Un gioco che serve a rendere ragione di titoli tossici che non saranno mai pagati, che serve a riaffermare un’élite finanziaria internazionale e che ha una data termine che vi annuncio: che è quella delle elezioni americane. Se Trump non sarà rieletto, questa situazione si cronicizzerà.”

Leggi anche Caso Epstein, Meluzzi: le zone marce nell’élite che governa il pianeta

Meluzzi: “neo-feudalesimo, una élite finanziaria governa tutto”

Le accuse a Bannon fanno parte del fuoco di sbarramento Dem Deep State sadopedofilo contro Trump e i popoli sovrani! Ne prepareranno altre da veri luciferiani quali sono! Ma forse non basterà se Maria Vergine e Madre protegge il suo popolo! — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) August 20, 2020

Condividi