Covid, UE: “prenotate” altre 400 milioni di dosi di vaccino

La Commissione europea ha annunciato la conclusione positiva di trattative preliminari con Johnson & Johnson sull’acquisto di futuri potenziali vaccini anti coronavirus. Si tratta di una iniziativa che segue intese analoghe annunciate a fine luglio con Sanofi-GSK.

Secondo quanto riporta una nota, il contratto ipotizzato con Johnson & Johnson assicurerebbe la possibilità a tutti gli Stati Ue di acquistare il vaccino o donarne dosi a Paesi in difficoltà.Bruxelles riferisce che in base agli accordi preliminari, una volta che un vaccino si dovesse rivelare efficace e sicuro, la Commissione avrà il diritto contrattaule di acqusitarne 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati Ue e potrà effettuare ulteriori ordini per altri 200 milioni di dosi. L’Ue conclude riferendo che sta portando avanti intensi negoziati anche con altri produttori e case farmaceutiche. (askanews)