Svezia e Olanda: omicidi e guerre tra narcotrafficanti, allarme criminalità

Condividi

In Svezia, l’ultima sparatoia, la numero 61 dall’inizio dell’anno solo nella capitale Stoccolma, ha fatto una vittima innocente, una dodicenne la cui morte ha scosso l’opinione pubblica, che adesso chiede al governo più sicurezza. In Olanda, nel giro di pochi gioni le cronache hanno registrato un 19enne morto per un accoltellamento in pieno giorno e un 24enne ucciso a colpi di pistola in una spiaggia affollata, pare come punizione per aver tentato il furto di un rolex. Senza dimenticare la più grande raffineria di cocaina mai scoperta nel Paese, gestita da un network criminale composto da olandesi e colombiani a Nijeveen, non molto lontano dal confine con la Germania. Non si tratta di fatti isolati, ma degli ultimi casi di cronaca di due ricchi Paesi del Nord Europa che stanno cominciando a fare i conti con tassi di criminalità sempre più preoccupanti.

La Svezia, a dire il vero, nel panorama criminale europeo non è più una novità da tempo. Gli ultimi dati Eurostat per tasso di omicidi volontari (2018) la piazzano ai primi posti nell’Ue, mentre per indice di criminalità è prima (seconda solo all’Ucraina se si considera l’intera regione Europa). L’Olanda, invece, continua a sembrare un’isola felice se ci si basa sulle statistiche. Ma le cronache degli ultimi due anni mostrano un aumento preoccupante dei casi di omicidi, quasi tutti legati al mondo della droga. Tanto che alcuni cominciano a inserire i Paesi bassi nella lista dei “narco-Stati”.