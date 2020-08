Bonus Iva chiesto da quattro consiglieri leghisti in Veneto e Piemonte

Ci sono due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che hanno chiesto il bonus autonomi all’Inps. Si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli e del vice presidente della giunta Gianluca Forcolin. A confermarlo sono state fonti interne al Carroccio veneto.. Coinvolto anche Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra a Firenze: “Ho preso il bonus ma ho dato tutto in beneficenza”.

In questo caso a presentare la domanda per il bonus, peraltro non concesso, per Forcolin, sarebbe stata, sulla base delle sue dichiarazioni, la sua socia. Barbisan ha invece ottenuto il bonus ma ha prodotto documenti che attestano che ha immediatamente devoluto la somma in beneficenza. “Sono socio in uno studio di tributaristi – ha detto Forcolin in una intervista al “Corriere della Sera” -. Senza che lo sapessi la mia socia ha presentato domanda per tutti, dove possibile. Il dato di fatto però è che non ho visto un centesimo, lo sottoscrivo col sangue”.