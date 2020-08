Covid, Ippolito: “Perplessità sui tempi per vaccino russo”

“Ho qualche perplessità sui tempi, su cui non abbiamo spiegazioni. Sapevamo che a metà giugno il vaccino russo era stato testato su 38 persone, probabilmente militari, e ciò alimenta le perplessità: i tempi sono davvero molto brevi per le valutazioni. E un’altra perplessità è legata alla possibilità che la sperimentazione sia stata fatta sui soldati. E se questo fosse vero creerebbe qualche problema etico, perché i militari non possono esimersi dall’accettare la vaccinazione”.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, commenta così l’annuncio della registrazione del primo vaccino contro il coronavirus da parte della Russia. “Non abbiamo dati sui controlli di sicurezza fatti in Russia”, dice Ippolito all’Adnkronos Salute.