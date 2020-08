Pranzo per funerale: derrate avariate cotte in bidoni del combustibile, denunciati

07 AGO – Cibo per terra vicino ai rifiuti, pesce buttato nei bidoni, senza ghiaccio e in cattivo stato di conservazione con possibile proliferazione di larve. È lo scenario che gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato di Pordenone hanno trovato nel momento in cui sono intervenuti, su segnalazione, in un campo a Vallenoncello.

Una cittadina della Costa d’Avorio e un cittadino ghanese stavano cucinando carne e pesce su numerose griglie improvvisate usando barili di metallo precedentemente destinati a custodire combustibile fossile. I due cuochi improvvisati hanno dichiarato agli agenti che avrebbero voluto distribuire gli alimenti, circa 500 chilogrammi., cotti, durante un funerale che si sarebbe tenuto il giorno dopo.