Licenziamenti sbloccati da dicembre. Landini: “Sarà scontro sociale”

Il Coronavirus resta un’emergenza, ma se la decisione del governo verrà messa in atto il problema grosso sarà fronteggiare i licenziamenti. Pd e M5s sembrano infatti – si legge su Repubblica – aver trovato un’intesa sulla data per la fine dello stop ai licenziamenti: fine novembre. Vale a dire che dal 1° dicembre i datori di lavoro in difficoltà potranno chiudere i contratti con i lavoratori. Sindacati sul piede di guerra.

Landini: “I lavoratori mantengano il posto o sarà scontro sociale. Tutti i licenziamenti – spiega il segretario della Cgil a Repubblica – vanno bloccati fino a fine anno e i contratti nazionali devono essere rinnovati. Altrimenti per Cgil, Cisl e Uil sarà sciopero generale. Non vogliamo lo scontro, è il momento di coesione e responsabilità, anche delle imprese. Perché se si perde il treno degli aiuti della Ue «non ci sarà un secondo tempo e tra qualche anno saremo fuori dall’Europa e in declino industriale”.