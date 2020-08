Palermo: commerciante si uccide lanciandosi dalla finestra

Palermo – Suicidio in via Cavalcanti, commerciante di 62 anni si toglie la vita. Suicidio in via Guido Cavalcanti. Un commerciante di 62 anni si è tolto la vita lanciandosi da una finestra che si trova al quarto piano del palazzo in cui abita, in una traversa di via Filippo Parlatore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. Non si conoscono (ma si possono benissimo immaginare, ndr) le ragioni che hanno portato l’uomo, che da anni vendeva la propria merce fra le bancarelle dei mercatini rionali, a compiere l’estremo gesto.

www.palermotoday.it