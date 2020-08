“Pressioni criminali di BigPharma sulle pubblicazioni scientifiche”

Philippe Douste-Blazy ex ministro della sanità e candidato a direttore dell’OMS rivela che in una recente riunione entrambi i redattori di The Lancet e del New England Journal of Medicine hanno espresso preoccupazione x le pressioni criminali di BigPharma sulle loro pubblicazioni.