Puglia, Conte nomina commissario per la parità di genere: “scritta pagina di storia”

Il Cdm, spiegano fonti ministeriali, ha affidato ad un commissario straordinario il rispetto delle norme sulla parità di genere per le prossime elezioni regionali in Puglia. Il commissario sarà il prefetto di Bari Antonia Bellomo.

“Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per la prima volta il Governo è intervenuto per adottare un decreto-legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia il vincolo della doppia preferenza, offrendo a tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso”, afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook.