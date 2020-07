Tribunale ritiene una madre inadeguata perché suo padre si suicidò anni fa

Condividi

IL TRIBUNALE DI MONZA RITIENE UNA MADRE INADEGUATA SOLO PERCHÉ SUO PADRE ANNI ADDIETRO SI È SUICIDATO.

L’avvocato Miraglia: «Pregiudizio di gravità inaudita. Intervenga il ministero»

MILANO (24 Luglio 2020). Da un anno una mamma lombarda non vede i suoi figli: la decisione, sofferta, l’ha assunta nel tentativo di ridare serenità ai suoi bambini, manipolati a tal punto dal padre, suo ex marito, che rifiutano di vederla, considerandola causa di tutti i loro guai. Ma dopo più di un anno i ragazzi non hanno mutato i loro sentimenti, perché il padre, lungi dal collaborare a far tornare la serenità, perdura nel dipingere la donna come potenzialmente pericolosa per i bambini. Il continuo stato d’ansia li ha molto provati: necessiterebbe quindi un intervento mirato ad allontanare i ragazzi da questa situazione per far ritrovare loro la serenità e per riavvicinarli progressivamente alla mamma.

Ma una decisione così importante e urgente per il loro benessere non viene assunta dal competente tribunale ordinario di Monza, che anzi li affida proprio al padre e si affretta a etichettare la madre come inadeguata solo ed esclusivamente sulla base del fatto che il padre della donna si è suicidato alcuni anni fa e che lei potrebbe pertanto comportarsi nel medesimo modo e commettere il medesimo insano gesto.