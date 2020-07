Migranti, prof. Meluzzi commenta dichiarazione dell’ex magistrato Colombo

“Fatti e Disfatti” – Inizia una collaborazione tra il prof Alessandro Meluzzi e ImolaOggi.

Oggi commentiamo l’iniziativa di ResQ – People Saving People, la nuova associazione che avrà una nave per andare ”in mezzo al mare” prelevare migranti. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, sarà il presidente onorario della nuova associazione.

Il giudice Gherardo Colombo, già brillante magistrato di “mani pulite”, ci annuncia che una nuova Ong – come se già non ce ne fossero state abbastanza – si appresta a raccogliere fondi per un’altra nave per portare migranti in Italia. Il razionale è questo: siccome ci sono persone che soffrono nel mondo, per ragioni climatiche, per la fame, perché non hanno gli stessi diritti sanitari e costituzionali dell’Italia, bisogna andare a prenderli e portarli qui, con maggiore conforto, come si è visto per quel tunisino arrivato con il trolley e un cagnolino al guinzaglio.

Siccome metà del mondo, più di metà del mondo, in questo momento ha diritti costituzionali, sanitari, alimentari diversi da quelli dell’Italia, credo che si possa invitare tutta, l’Africa e buona parte dell’Asia a trasferirsi in Italia. Siccome loro detestano molto anche Putin e Trump, credo anche che tutti gli americani e tutti i russi, oltre che tutti i cinesi, naturalmente, debbano essere prelevati con barche, aerei, camion e qualsiasi altro mezzo per trasferirsi qui.

Non so dove potranno finire gli italiani, che già stanno morendo di fame, oltretutto in un regime di psicopolizia e di polizia sanitaria dal quale noi dovremmo scappare; ma non si sa chi potrebbe accogliere noi. Forse gli africani, gli asiatici, gli americani o chissà, i russi. Che orrore. Povera Italia.