Catania, blitz contro la mafia nigeriana dei Maphite: 28 fermi

La polizia di Catania ha fermato 28 persone, prevalentemente nigeriane, appartenenti alla confraternita cultista dei “Maphite” , organizzazione criminale transnazionale con sede in Nigeria e basi nei Paesi europei ed in diverse regioni italiane. In particolare è stata decapitata la cellula operativa siciliana “Family Light house of Sicily”. Nel corso delle indagini sono stati documentati diversi summit svolti tra i vertici dell’organizzazione. tgcom24.mediaset.it

Nel frattempo, l’antimafia pensa a disprezzare chi mangia i panini.