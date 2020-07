Boschi: subito il Mes, i soldi servono agli italiani

Ad agitare il governo, e parecchio, c’è il fantasma del Mes, il fondo salva-Stati per cui spingono Pd e Italia Viva e su cui, al contrario, frenano i grillini: in caso di sì al Mes, il M5s perderebbe la faccia. E in un tranquillo sabato mattina, Maria Elena Boschi passa all’attacco su Twitter.

La capogruppo di Italia Viva scrive: “I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo nel 2021. Rinunciare al Mes per scelta ideologica è assurdo. I soldi servono agli italiani: non rinviamo ancora”. Parole pesantissime: parla di “scelta assurda”, ossia il rifiuto grillino. E la tensione continua a salire… liberoquotidiano.it

La Boschi non sa che i soldi del Mes possono essere utilizzati soltanto per spese sanitarie correlate al coronavirus. Gli Italiani non vedranno un centesimo.

Vertice UE, Borghi: ”quattro giorni passati a strapparsi due spiccioli, mentre la BCE ha deciso un intervento da 1350 miliardi, GRATIS, senza chiedere niente a nessuno”