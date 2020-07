Catania: respinti container di limoni argentini infestati da ‘macchia nera’

Condividi

CATANIA – “Proseguiamo a ritmo serrato e in maniera capillare, senza abbassare la guardia, le attività di controllo, tracciabilità e contrasto alla contraffazione sui prodotti agroalimentari in import-export in Sicilia, a tutela delle produzioni locali di qualità e della salute dei consumatori”. Lo scrive il giornale locale www.lasiciliaweb.it

L’annuncio arriva da una nota dell’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, a conclusione delle operazioni effettuate dal servizio fitosanitario dell’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, che ha intercettato e respinto 2 container di limoni, provenienti dall’Argentina, infestati da macchia nera degli agrumi al porto di Catania.