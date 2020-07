Recovery fund: l’Italia ha sposato Mario Monti

Condividi

Di Marco Giannini – – E’ noto che la dialettica politica estremizzi le posizioni e quindi assistiamo agli eurolove, al solito, che si sperticano in lodi per l’accordo sul Next Generation UE (il Recovery Fund) ivi compresi Mario Monti ed il “giornale unico”, mentre osserviamo i critici non poter ribattere efficacemente a causa della ignoranza in materia di molti italiani

L’Italia non gode di grande credibilità in ambito europeo proprio a causa di una popolazione tifosa e di una classe dirigente poco seria ed improvvisata. Il nostro paese ha politici infatti che, una volta che “salgono” dagli alti prelati di Bruxelles, si mostrano più interessati a se stessi, a stringere amicizie personali, che agli interessi nazionali modificando i loro propositi.

La verità è che da quando in primavera gli eurobonds sono stati bocciati dalla Merkel, noi italiani siamo stati sconfitti e lì era il momento di concordare una uscita dalla UE con i partner europei anche shiftata al post Covid-19.

Da quel momento, da quando cioè la Germania ha detto no all’unificazione dei debiti in uno unico, considerato che abbiamo bisogno urgente di fondi, non si è avuta altra scelta che il cercare di ottenere qualcosa da questo accordo presso il Consiglio Europeo. Se le riforme strutturali, rigettate dagli italiani sin dal Governo Monti (e pure nelle elezioni 2018), rientrano dalla finestra col Recovery, significa che qualche Stato ha approfittato della tragedia del virus per re-iniettarcele.

Quello che spiace però è assistere ai molti giornalisti italiani, trolls, pusillanimi di regime ecc che spacciano la parte a debito del Recovery Fund come eurobond…ciò è falso come i soldi del Monopoli! Ogni paese dovrà ripagare da solo ciò che riceverà, in presenza del proprio stock debitorio, ed il nostro livello, appunto, di debito, sarà sempre più stellare (ma di questo parlerò in seguito).

Se avessimo ottenuto un debito unico europeo composto dagli eurobonds, la Banca centrale (BCE) sarebbe intervenuta per stampare e comprare gli eurobonds stessi, moderando così i tassi reali di interesse (nominali meno inflazione). Inoltre l’azione della UE sarebbe stata rivolta al finanziamento di politiche fiscali in tutta Europa e non solo monetariste: moneta sarebbe stata destinata, non verso i bilanci delle banche private, ma per realizzare strutture e servizi per le popolazioni europee e verso la riduzione delle tasse per le imprese ecc.

Quella sarebbe stata “Europa dei Popoli”.

Si pensi che gli oltre 3000 miliardi emessi con il QE, invece, sono stati sempre destinati al salvataggio dei bilanci delle banche private creditrici di titoli inesigibili, titoli su cui avevano fino ad allora lucrato in modo esponenziale; gli Stati hanno “goduto” solo degli effetti collaterali del QE (nessun percolamento del denaro verso l’economia reale, ma rendimenti meno onerosi).

Alcuni punti che ho sempre indicato come realizzabili in questo quadro (eurobonds) rigettato dalla Germania (che è la UE), sono in ordine sparso: