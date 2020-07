Una vittoria di Pirro

Condividi

Cari Amici, Conte e i suoi lacche politico mediatici sono padroni di esultare e vendere inesistenti vittorie, ma la realtà è una et sola: i paesi frugali, in realtà spalleggiati dai tedeschi, vedono confermata la iniqua politica di riduzioni ai loro contributi al bilancio europeo pare per ben 26 miliardi e invece le quote di fondi sussidiari scendono di 110 miliardi , a vantaggio dei prestiti, alias debiti. In più viene introdotto un meccanismo di sorveglianza rafforzata e freno anti Italia che consentirà a qualsiasi Ministro delle finanze frugale di chiedere l’intervento degli organismi europei per censurare le politiche di riforma e bilancio del nostro paese! Se questa è una vittoria , Pirro vinse la guerra con Roma e Cartagine non fu distrutta!

Sapete quando dopo le elezioni tutti dicono di avere vinto , facendo i raffronti più assurdi ed improbabili? Ecco è il caso del Recovery Fund! Rutte vince, Kurz vince , i mandanti tedeschi pure , gli ascari del 4 Reich francesi anche , ma ovviamente poteva a questo giro non unirsi il mitico Conte Tacchia in arte Giuseppi? Ovviamente ci si è unito! Non importa che il fondo sussidi già ab origine scarso si è ancor più e in misura rilevante ridotto , non importa se l’occhiuta sorveglianza su come potremo spendere i ridotti fondi che arriveranno per altro non subito è stata rafforzata e diventata una piccola Garrota!





Nulla da fare, Conte è contento , ha vinto , ha fatto la storia e così via dicendo! In realtà chi ha vinto sono i soliti tedeschi e basta , i soli veri padroni della Ue, senza il cui preventivo assenso Rutte non avrebbe fatto neppure il più timido dei ruttini e Kurz manco sarebbe pervenuto! La Germania ha limitato l’esborso e tenuto insieme con la minima spesa la sua baracca comunitaria , che al quarto Reich rende bene con il minimo sforzo , almeno fino a quando gli avversari sono come Giuseppi! Francesco Squillante

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul