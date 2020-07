Sangue che gronda su Musumeci, “al peggio del M5s non c’è fine”

Polemiche sul post del deputato regionale del M5s, Nuccio Di Paola. Una foto con il volto del governatore con, nella parte alta dell’immagine, il colore rosso che cade a gocce sulla sua fronte. «Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci. Contattatemi e mobiliatiamoci. Tutti i siciliani devono sapere quello che ha combinato e quello che non ha fatto in questi due anni e mezzo», ha scritto su Fb e scoppia la polemica.

«Purtroppo al peggio del M5s non c’è mai fine. Il post con il sangue che gronda sulla foto del governatore Nello Musumeci è vergognoso e di terribile gusto. Il deputato che l’ha pubblicato lo rimuova immediatamente e chieda pubbliche scuse. Ci auguriamo pure che i colleghi del suo movimento prendano le distanze da questo inqualificabile gesto, che fa scadere la legittima dialettica politica a un livello raramente così basso e insulso».

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, commentando il post pubblicato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle.

