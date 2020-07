Roseto degli Abruzzi, trasferimento migranti top secret. Ira del sindaco

Dodici migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa sono stati trasferiti, nella massima segretezza, nel residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi. Tuona il sindaco Sabatino Di Girolamo: «Voglio sapere la nazionalità e i nomi al fine di controllo per le regole anti-Covi».

Stando ad alcune indiscrezioni sarebbero dei bengalesi, in arrivo da un centro d’accoglienza della Calabria. La notizia, che ha scatenato il malcontento dei rosetani, che non escludono manifestazioni in strada, parte dal web. Ma questura e prefettura non hanno fatto trapelare nulla, nemmeno se i migranti sono positivi. ilmessaggero.it