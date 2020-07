Colombia: aveva litigato con i superiori, collaboratore ONU italiano trovato morto

La polizia dipartimentale colombiana ha aperto una inchiesta rilevando ferite ai polsi compatibili con la tesi di un suicidio ma sulla morte del giovane napoletano è un vero e proprio giallo. I media locali stanno fornendo una versione dei fatti molto differente, parlando di “ferite da taglio sul corpo” che farebbero pensare ad un omicidio.

Come spiega Napolitoday, Carmine Mario Paciolla si era laureato in Scienze Politiche cooperando poi per alcune onlus e viaggiando in tutto il mondo. Era partito da Napoli l’ultima volta lo scorso 27 dicembre per portare avanti un progetto di verifica degli accordi di pace Onu in Colombia in una zona nota negli anni ’90 per i falliti negoziati di pace fra le Farc e il governo. Secondo le ultime informazioni pare avesse accompagnato il governatore di Caquetà e il sindaco di San Vicente a dialogare con le comunità rurali del posto.