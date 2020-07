Renzi vota con più Europa: sì all’attivazione del Mes

“Non è all’ordine del giorno” ha detto Giuseppe Conte ai cronisti che, al suo arrivo al Senato, gli chiedevano della risoluzione sul Mes presentata in occasione delle comunicazioni del premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Però il dibattito sul Mes ha acceso la discussione e ha mostrato ancora una volta le forti contrapposizioni esistenti all’interno della maggioranza. Complice il voto di Italia viva che, nonostante il parere negativo del governo, ha votato a favore della risoluzione presentata da +Europa con la quale chiedeva l’attivazione del Fondo salva Stati, sia alla Camera che al Senato.

Il Mes della discordia – Il nodo del Mes continua a dividere maggioranza e opposizione, quindi. Italia viva vota esplicitamente a favore del ricorso al Fondo Salva Stati, mentre Pd, M5s e Leu votano contro. Un distinguo che emerge anche nel centrodestra, con Forza Italia a favore del Mes che non partecipa al voto mentre Lega e FdI votano no.