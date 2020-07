SalviAMO l’Italia, costi quel che costi!

Condividi

#IUSBELLI

Il diritto bellico, in diritto, identifica l’insieme delle norme giuridiche – sia a livello nazionale sia internazionale – che disciplinano la condotta delle parti in una guerra.

Noi, per chi non se ne fosse accorto, beato lui!, siamo in guerra e lo siamo perchè ci hanno dichiarato guerra. Chi dovrebbe difendere e tutelare la nostra libertà, la nostra sicurezza e i nostri diritti, fa di tutto per violarli.

Ius belli è quando il Governo del Conte Kalergi, insieme all’inquilino del Colle, sembrerebbe rispondere a poteri sovranazionali e di conseguenza andrebbero entrambi accusati – ma nessuno lo fa – di ALTO TRADIMENTO.

Alto tradimento perchè, con la scusa di una falsa emergenza sanitaria planetaria, imposta nell’interesse del Nuovo Ordine Mondiale, è stata attuata, soprattutto in Italia, usata come esperimento mondiale, una vera e propria emergenza democratica; il tutto, con la complicità della minoranza che erroneamente continuiamo a chiamare opposizione.

A questa ”dittatura”, che a molti fascisti rossi e radical shit, i cosiddetti antifascisti a prescindere, piace, bisogna rispondere in due modi: con lo ius belli o con l’insurrezione popolare.

So che ci sono tante denunce da parte di avvocati, giuristi e costituzionalisti, ma non ho nessuna speranza di vedere alla sbarra gli artefici di veri e propri crimini contro l’umanità.

L’insurrezione popolare non è da confondere con l’insurrezione armata, lontanissima dal mio modo di pensare, perchè una popolazione oppressa puo’ e deve insorgere pacificamente, contrariamente a quanto fanno quei cazzisti e cazzari smanettatori social, che propendono per l’insurrezione violenta.

Di insurrezione popolare ha parlato anche Vittorio Sgarbi.

Proroga stato di emergenza, Sgarbi: “sola risposta dovrà essere insurrezione”

Il mio invito è di scendere in piazza a testa alta, schiena dritta e con le mani in tasca per dimostrare la nostra azione pacifica e protestare contro questo governo che, oltre a essere il 5° esecutivo abusivo, viola la Costituzione e le libertà costituzinali dei cittadini con vessazioni, oppressione, minacce, repressione e violenze psicologiche e coercitive come i TSO.

Se avete a cuore l’Italia, se avete a cuore il vostro futuro e soprattutto quello dei vostri figli, scendete in piazza anche voi, SalviAMOl’Italia, costi quel che costi. Datevi un motivo per poter guardare negli occhi i vostri figli e nipoti. Almeno provateci. Non risolveremo nulla, ma vi metterete a posto con la coscienza.

Se interessati ad organizzare una manifestazione nella vostra città, contattate il 3398704071.

Astenersi facinorosi, violenti, ribelli, rivoluzionari da tastiera.

E’ con la legalità che si sconfigge l’illegalità.

Armando Manocchia