Recovery Fund, Kurz umilia Conte: “Italia dica come spenderà i soldi”

Sarebbe “negligente” non chiedere come l’Italia spenderà i soldi del Recovery Fund. Lo afferma Sebastian Kurz in una grande intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Ovviamente siamo interessanti ad uno sviluppo positivo del nostro Paese vicino. Ma sono proprio i vicini quelli che conosciamo bene. In Italia diversi programmi di sostegno dell’Ue non hanno portato il risultato sperato. Il Paese deve ancora combattere con molta economia sommersa, e dalle pensioni fino al mercato del lavoro ha ancora sistemi che non sono competitivi”.

Pertanto, insiste il cancelliere austriaco, “se dobbiamo spendere 750 miliardi di euro, dobbiamo chiederci: chi li deve pagare, chi li deve ricevere, e per cosa devono essere spesi? Tutto il resto sarebbe negligente”.