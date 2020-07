Mozambico: jihadisti bruciano case, chiesa, scuola e ospedale

Condividi

Nuovo attacco delle formazioni jihadiste a Mocímboa da Praia, nel Nord del Mozambico. I miliziani hanno dato alle fiamme la chiesa locale, la scuola secondaria Januario Pedro, l’ospedale distrettuale, decine di case, automobili e negozi. Come confermano fonti locali di Fides, l’attacco alla cittadina, che è uno dei più grandi centri della provincia di Cabo Delgado, è avvenuto il 27 e il 28 giugno.

Secondo le testimonianze raccolte dall’Agenzia Fides da missionari e religiosi sul posto, che chiedono l’anonimato per motivi di sicurezza, i «ribelli» hanno attaccato in forze. Hanno poi bruciato alcuni edifici, liberato i detenuti dalla prigione locale e hanno persino innalzato le bandiere nere dello Stato islamico. Mocímboa da Praia è stata trasformata in uno scenario terribile. «Le forze armate hanno reagito duramente – spiegano i religiosi -. Nelle strade si sparava anche con armi pesanti. Lo scontro è durato diverse ore. Al termine le strade erano piene di cadaveri anche di civili. Corpi straziati senza pietà»