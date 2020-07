Conte chiede l’elemosina in Olanda: commento di Letta e risposta di Borghi

Condividi

Enrico Letta: “Qui uno dei due principali alleati di Salvini in Europa, Wilders, «Non un cent per l’Italia» (l’altro è Orban « non prendiamo nessun rifugiato che arriva in Italia »). Ma se la crisi ci fosse arrivata con Salvini premier in Italia e Wilders in Olanda?”

La risposta di Claudio Borghi: “Semplice: nessuna domanda di elemosina dall’Olanda quindi nessun bisogno per Wilders di girare con quel cartello e nessun clandestino in arrivo in Italia quindi nessun bisogno di chiedere ad Orban se se li prende lui.

Con voi invece, clandestini a ondate e accattonaggio in Olanda”