Sondaggio: 66,8% dei romani contrario a Raggi bis

Il 66,8% dei romani è contrario alla candidatura al secondo mandato di Virginia Raggi, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2021. Favorevole ad una sua ricandidatura è invece il 25,1% mentre l’8,1% non si esprime. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Termometro Politico per Affaritaliani.it tra il 2 e 5 luglio 2020.

Tra gli sponsor della sindaca Cinque Stelle c’è Alessandro Di Battista. A proposito di Raggi, l’ex parlamentare grillino ha dichiarato: “E’ un primo cittadino fantastico”. Un’affermazione che si presta a diverse letture. Per il 39,1% le parole di Di Battista “sono un assist a quella parte del Movimento che vuole l’abolizione del vincolo di mandato” mentre per il 35,3% “sono una chiara indicazione per una candidatura del M5S autonoma, contro un’alleanza con il PD”. C’è un ulteriore 20,6% che non vede alcun significato politico particolare nelle dichiarazioni di Di Battista. adnkronos