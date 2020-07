Due violenze sessuali, a processo nigeriano già espulso

Di Nicola Sorrentino – Finisce a processo con il giudizio immediato, quasi una settimana dopo il suo primo arresto per violenza sessuale. Al quale ne era poi seguito un altro, in una città differente. Questa la richiesta della Procura di Nocera Inferiore nei riguardi di un nigeriano senza fissa dimora, di 38 anni, che sarà giudicato in virtù di elementi indiziari chiari ed evidenti, raccolti nella fase precedente al primo arresto, con la formula del rito immediato.

I fatti che lo riguardano risalgono alla notte tra il 29 e il 30 giugno scorso, a Sarno. Dopo aver scavalcato la recinzione di un centro sportivo, l’uomo si era denudato, attirando l’attenzione del titolare della struttura. Non riuscendo a comunicare con l’extracomunitario, che parlava solo inglese, si era fatto raggiungere dalla sua ragazza, che insegna appunto inglese, allo scopo di capire cosa volesse lo straniero. Dopo essersi rimesso i pantaloni, il nigeriano aveva spiegato di essere senza lavoro e senza una casa.