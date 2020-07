Roma: prese due ladre d’appartamento, una è incinta

Condividi

Roma – Piazza Navona: ladre d’appartamento in via dell’Orso. A caccia di appartamenti da svaligiare nella zona di piazza Navona, in Centro Storico. Sono stati poi i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina a bloccare due giovani nomadi, di 20 e 21 anni, quest’ultima in stato di gravidanza avanzata, per tentato furto aggravato in concorso in abitazione.

I Carabinieri hanno riconosciuto le due, già note per precedenti reati specifici, e hanno iniziato a pedinarle mentre si aggiravano con fare sospetto in via del Corso; dopo poco le hanno notate introdursi all’interno di un condominio in via dell’Orso.