Caso Benetton, Meli: “ha ragione Salvini, M5S pronto a tutto per la poltrona”

Senza alcun pelo sulla lingua. Si tratta di Maria Teresa Meli, la firma del Corriere della Sera, che ospite a L’aria che tira in onda su La7 commenta il caso del giorno: la concessione per nuovo Ponte di Genova, erede del Morandi crollato tragicamente, è stata rinnovata a Benetton.

Incredibile ma vero: dopo che i grillini hanno giurato, spergiurato e promesso che così non sarebbe stato, ecco che puntualmente si sono smentiti. E sulla vicenda, la Meli ha le idee chiare: “Ci sarà il solito infiammarsi di polemiche ma poi non avrà una ricaduta concreta sulla tenuta del governo”. Dunque il giudizio, tranchant: “Ha ragione Matteo Salvini quando dice che i grillini farebbero di tutto per salvarsi la poltrona”, conclude la Meli con una clamorosa bordata. liberoquotidiano.it